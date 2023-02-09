10.02.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Землетрясения в Турции и Сирии. Возможны ли подземные толчки на Кавказе?»

В начале недели, только на юго-востоке Турции произошло три землетрясения и несколько десятков афтершоков. После Турции землетрясения прокатились по всей планете. За последние два дня подземные толчки также зафиксировали около Тайваня, в северо-западной части штата Нью-Йорк и возле Курильских островов. Как сообщают СМИ, общее число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 17 тыс. человек: число жертв землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш достигло 14 014, получили травмы 63 794 человека и 3 162 погибших обнаружены в результате землетрясения в Сирии. В Турции объявлен национальный траур до 12 февраля. Власти страны выделили 100 млрд лир для ликвидации последствий катастрофы.

Участники пресс-конференции:

генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян;

климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов;

руководитель экологического движения Маргарита Лупунчук

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Каковы причины землетрясений в Турции?

Какие места планеты являются самыми сейсмически опасными?

Все эти землетрясения были как-то связаны друг с другом?

За сколько по времени возможно предсказать землетрясение?

Возможно ли было как-то заранее уменьшить последствия стихии?

Ожидать ли в ближайшее время новых подземных толчков?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



