«Нефть, газ, полигоны»: Эколог связала землетрясения в Турции с деятельностью человека

Глобальное потепление влияет на поверхность земли, деятельность человека провоцирует землетрясения, заявила руководитель экологического движения Маргарита Лупунчук в пресс-центре НСН.

«То, что мы выкачиваем из земли нефть и газ, и образуются пустоты, которые должны чем-то заполниться, влияет на наш климат. Наш климат становится все более теплым. Некоторые поверхности уходят под землю из-за глобального потепления. Часть уходит под воду, часть оказывается на поверхности, это какие-то острова. Конечно, это влияет на землетрясения. Люди сами частично виноваты в том, что мы делаем. Взять даже полигоны, которые выбрасывают огромное количество газов, метан, это приводит к потеплению климата», - рассказала она.

Фазы луны влияют на амплитуды приливов, что меняет тектоническую активность, заявил ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в пресс-центре НСН.

