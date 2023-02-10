«Нефть, газ, полигоны»: Эколог связала землетрясения в Турции с деятельностью человека
Руководитель экологического движения Маргарита Лупунчук сказала в пресс-центре НСН, что частично люди сами виноваты в том, что происходит.
Глобальное потепление влияет на поверхность земли, деятельность человека провоцирует землетрясения, заявила руководитель экологического движения Маргарита Лупунчук в пресс-центре НСН.
«То, что мы выкачиваем из земли нефть и газ, и образуются пустоты, которые должны чем-то заполниться, влияет на наш климат. Наш климат становится все более теплым. Некоторые поверхности уходят под землю из-за глобального потепления. Часть уходит под воду, часть оказывается на поверхности, это какие-то острова. Конечно, это влияет на землетрясения. Люди сами частично виноваты в том, что мы делаем. Взять даже полигоны, которые выбрасывают огромное количество газов, метан, это приводит к потеплению климата», - рассказала она.
Фазы луны влияют на амплитуды приливов, что меняет тектоническую активность, заявил ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в пресс-центре НСН.
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