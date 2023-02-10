«Массовые жертвы»: Нарушения при строительстве влияют на последствия землетрясений

Нарушения при строительстве выявляются при сейсмических событиях, зачастую ошибки приводят к массовым жертвам, заявил климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в пресс-центре НСН.

«Во-первых, конечно, нарушения при строительстве выявляются при сейсмических событиях. Например, землетрясение в Гаити, которое было рекордным по количеству погибших, с точки зрения сейсмологии было не очень мощным, но строительство на Гаити происходило с такими нарушениями, что это привело к массовым жертвам. С другой стороны, мощнейшее землетрясение в Японии почти не тронуло здания. Это, конечно, влияет», - отметил он.

В ближайшие два-три года землетрясения могут произойти на Кавказе у Каспия, а также на юге Курильских островов, заявил генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в пресс-центре НСН.

