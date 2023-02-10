«10 секунд на спасение»: Что делать при землетрясении

Генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в пресс-центре НСН рассказал о том, что первая волна от сильного землетрясения является предупреждающей и несильно. После нее, по словам эксперта, у человека есть до 10 секунд на спасение.

«Все должны знать, что при первом толчке приходит волна первичная, которая только предупреждает. Если вы догадаетесь, что это волна от сильного землетрясения, то у вас будет до 10 секунд, чтобы выбежать из здания», - отметил Акопян.

Собеседник агентства рассказал, что сам был свидетелем, как жильцы первого и второго этажей успевали выбежать из здания как раз после первичной волны, а через короткое время приходила уже серьезная волна, разрушающая постройки. "Если же вы находитесь на высоком этаже и понимаете, что выбежать вы не успеете, то лучше стоять в дверных проемах, арках, чтобы вас не засыпало возможно обрушающимся потолком", - отметил Акопян.

Также руководитель экологического движения Маргарита Лупунчук в пресс-центре НСН заявила, что проживающим или находящимся в сейсмически активных зонах людям необходимо иметь при себе свисток на случай внезапного землетрясения. По ее словам, он может сократить время на поиски человека, оказавшегося под завалами.

