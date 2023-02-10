Сейсмолог: Землетрясение в Турции ожидалось в этом году

Новые технологии позволяют прогнозировать землетрясения с точностью до года, иногда место определить не удается, заявил генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в пресс-центре НСН.

«Все зависит от технологии, на основе которой прогнозируется землетрясение. Есть подходы, которые основаны на наблюдении предвестников, они могут быть биологическими, химическими и радиоактивность – все, что реагирует на изменение напряженного состояния земной коры. Но они не так надежды, потому что на основе таких наблюдений, практика показала, что не всегда удается прогнозировать и время, и место. В нашем центре мы разрабатываем новую технологию, основанную на сейсмической энтропии, это позволяет визуализировать процесс подготовки не только, когда происходит землетрясение, но и на долгосрочную перспективу. Это надежно исключает эти землетрясения, магнитуда предсказывается очень хорошо. По времени мы ожидали землетрясение, которое произошло в Турции, в этом году», - рассказал он.

В начале недели только на юго-востоке Турции произошло три землетрясения и несколько десятков афтершоков. После Турции землетрясения прокатились по всей планете. За последние два дня подземные толчки также зафиксировали около Тайваня, в северо-западной части штата Нью-Йорк и возле Курильских островов.

