«Глобальное потепление»: Климатолог назвал причину землетрясений

Изменения температуры даже на 1,5-2 градуса сильно влияет на процессы, которые рождаются на глубине 15-20 км, заявил климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в пресс-центре НСН.

«Прямое воздействие температуры на землетрясения происходит. В результате глобального потепления у нас тают ледники, повышается уровень океана, в связи с чем меняется распределение действующих сил на материковые и океанические плиты, что и вызывает их движение», - сообщил Карнаухов.



Климатолог отметил, что называются разные причины землетрясений: и ядерные испытания, которые активно проводились в 20 веке, и добыча полезных ископаемых, которая нарушает распределение нагрузок на земную кору. По словам Карнаухова, гигантские объемы нефти, газа извлекаются из недр, в связи с чем возникают пустоты, и все приходит в движение. «Это такой фактор, который не может не сказываться на стабильности земной коры», - подчеркнул Карнаухов.



Также одной из причин катастрофических землетрясений являются фазы луны. Они влияют на амплитуды приливов, что меняет тектоническую активность, заявил климатолог, ранее рассказал Алексей Карнаухов в пресс-центре НСН.

