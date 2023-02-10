«Камчатка и Кавказ»: Сейсмолог предупредил о землетрясениях в России в ближайшие два года
Генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян рассказал, какие зоны оказались в опасной зоне напряжений.
В ближайшие два-три года землетрясения могут произойти на Кавказе у Каспия, а также на юге Курильских островов, заявил генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в пресс-центре НСН.
«Опасные зоны в ближайшие два-три года – это Тайвань, Калифорния в районе Лос-Анджелеса. Россию мы полностью контролируем, вся территория России контролируется по нашей технологии. В России самый сейсмоопасный регион – Камчатский, там могут происходить очень сильные землетрясения с магнитудой около 9. Вторая активная зона – Кавказ, остальные менее активные. Сегодня на Кавказе в прибрежной зоне Каспия на глубине 30-40 километров может произойти землетрясение с магнитудой 6,2. На Камчатке самая опасная зона – это стык Курило-Камчатской зоны и Алеутской, там идет накопление напряжений, будет опасно в ближайшие два-три года. И опасная зона на юге Курильских островов», - рассказал он.
Глобальное потепление влияет на поверхность земли, деятельность человека провоцирует землетрясения, заявила ранее руководитель экологического движения Маргарита Лупунчук в пресс-центре НСН.
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