«Фазы луны»: Климатолог раскрыл причины катастрофического землетрясения в Турции
Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов отметил, что в полнолуние отмечается наибольшая амплитуда приливов, что влияет на тектоническую активность.
Фазы луны влияют на амплитуды приливов, что меняет тектоническую активность, заявил климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в пресс-центре НСН.
«Подобные катастрофические землетрясения часто связаны с фазами луны. В полнолуние большая амплитуда приливов, это там самая соломинка, которая способна сломать спину верблюду. Также глобальное потепление меняет распределение нагрузок, вносит вклад в нарастание тектонической активности. Могу сказать, что новолуние было 5 февраля, землетрясение произошло на следующий день», - отметил он.
Новые технологии позволяют прогнозировать землетрясения с точностью до года, иногда место определить не удается, заявил генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в пресс-центре НСН.
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