«Фазы луны»: Климатолог раскрыл причины катастрофического землетрясения в Турции

Фазы луны влияют на амплитуды приливов, что меняет тектоническую активность, заявил климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в пресс-центре НСН.

«Подобные катастрофические землетрясения часто связаны с фазами луны. В полнолуние большая амплитуда приливов, это там самая соломинка, которая способна сломать спину верблюду. Также глобальное потепление меняет распределение нагрузок, вносит вклад в нарастание тектонической активности. Могу сказать, что новолуние было 5 февраля, землетрясение произошло на следующий день», - отметил он.

Новые технологии позволяют прогнозировать землетрясения с точностью до года, иногда место определить не удается, заявил генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в пресс-центре НСН.