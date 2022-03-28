28.03.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Заблокированные активы. Какой будет экономическая ситуация в России?»

Спецоперация на Украине началась чуть больше месяца назад, 24 февраля 2022 года. И за это время произошли кардинальные изменения: Запад в истерике начал заваливать РФ санкциями, отбирать дома и яхты, блокировать счета и арестовывать активы граждан России, а также зарубежные компании стремительно покидают страну. Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ. По его словам, это примерно половина резервов, которые были у страны. При этом недельная инфляция в России немного замедлилась, но сахар вторую неделю подряд дорожает на 13%.

Участники пресс-конференции:

Экс-глава Центробанка Сергей Дубинин;

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян;

Заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как санкции меняют структуру экономики России?

Какой уровень инфляции ждет Россию?

Зачем Россия решила перевести расчеты за газ в рубли?

Возможна ли полная дедолларизация и переход на новую систему расчета?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

