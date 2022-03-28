«Трещина и пропасть»: Заслуженный экономист о кризисе финансовой системы
Сергей Калашников уверен, что Россия может выйти из кризиса только путем изменения экономической модели.
Мировая экономическая ситуация с санкциями и ограничениями заставляет Россию изменить экономическую модель, заявил заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН.
«Замораживание наших активов, которые хранились за рубежом – это эпизод болезненный и ощутимый. Как люди не видели деньги ФНБ, так из-за того, что их украли, видеть их тоже не стали. Поскольку эти деньги не влияли на экономику России, то это не так уж принципиально. Но это принципиально в другом плане – когда условный капитализм нарушает священное право собственности, по отношению к государству или к отдельным фирмам, это означает, что в отношениях между всем экономическим миром и Россией наступила такая глубокая трещина, такая пропасть, которую быстро обратно не вернешь. Не просто очередные санкции нас ожидают или их усиление, речь идет о том, что произошло расхождение развития России и всего мира. Оно проявляется в финансовых механизмах, за этими изменениями лежат глубочайшие экономические изменения, которые ведут к применению новых методов конкуренции и новой модели российской экономики. Пока мы не примем решения об изменении экономической модели, положительных изменений не будет», - рассказал он.
Сегодня целостность банковской системы России находится под угрозой, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Полиция Мексики опровергла стрельбу в аэропорту Канкуна
- Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии
- Байден прокомментировал возможное применение РФ химоружия
- В аэропорту Канкуна началась паника из-за звуков стрельбы
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 480 млн
- Минцифры рекомендовало операторам ограничить безлимитные тарифы
- Вучич предложил проведение российско-украинских переговоров в Сербии
- Минобороны РФ объявило о сбитом под Мариуполем Ми-8, летевшим за командирами «Азова»
- Бойца ММА Максим Новоселов арестовали за изнасилование
- Российско-украинские переговоры состоятся в Стамбуле 29 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru