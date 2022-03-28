«Трещина и пропасть»: Заслуженный экономист о кризисе финансовой системы

«Замораживание наших активов, которые хранились за рубежом – это эпизод болезненный и ощутимый. Как люди не видели деньги ФНБ, так из-за того, что их украли, видеть их тоже не стали. Поскольку эти деньги не влияли на экономику России, то это не так уж принципиально. Но это принципиально в другом плане – когда условный капитализм нарушает священное право собственности, по отношению к государству или к отдельным фирмам, это означает, что в отношениях между всем экономическим миром и Россией наступила такая глубокая трещина, такая пропасть, которую быстро обратно не вернешь. Не просто очередные санкции нас ожидают или их усиление, речь идет о том, что произошло расхождение развития России и всего мира. Оно проявляется в финансовых механизмах, за этими изменениями лежат глубочайшие экономические изменения, которые ведут к применению новых методов конкуренции и новой модели российской экономики. Пока мы не примем решения об изменении экономической модели, положительных изменений не будет», - рассказал он.

Сегодня целостность банковской системы России находится под угрозой, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

