В Ассоциации российских банков рассказали, как сделать рубль мировой валютой
Гарегин Тосунян отметил, что России давно было нужно отказаться от международных расчетов в долларах.
Фиксированный курс рубля позволит перевести расчеты за газ в отечественную валюту, заявил заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН.
«Дело в том, что невозможно торговать за рубли тем же газом, если мы не зафиксируем курс рубля, как это раньше делал Советский Союз. Плавающий курс не позволяет нам торговать. Если мы создадим фиксированный курс, вся структура экономики будет претерпевать существенные изменения», - отметил он.
В свою очередь, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН пояснил, почему фиксированный курс не должен быть приоритетной задачей.
«У нас на внутреннем рынке появятся разные курсы, а это один из признаков дефицитной экономики. Это самый тупиковый и самый ужасный путь. Я надеюсь, что этого не произойдет. Мне говорят, как рубль может стать мировой валютой, если наша экономика 1,5% в общем ВВП. Я говорю, что наша экономика потому и занимает 1,5% ВВП, что о нашей национальной валюте мы почему-то никак не задумаемся. Мы об инфляции думаем, о монополизации финансового сектора, об экспортерах. Но не думаем, что кроме экспортеров есть масса другого бизнеса и вся остальная экономика. Давайте все-таки как-то рублю другой статус придадим, усилим его привлекательность и устойчивость. Мы должны понять, что в рублях надо торговать, либо в двусторонних отношениях торговать валютой контрагента, а не третьей валютой. Почему доллар является мировой валютой? Его сделали мировой валютой. Для этого необходимо повышение уровня жизни граждан, развитие инфраструктуры, развитие множества отраслей», - объяснил эксперт "Радиоточке НСН".
Ослабленный рубль приносил бюджету России дополнительные доходы из-за экспортных сделок, заявил ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Посольство Словении возобновило работу в Киеве
- Байден заявил, что не отказывается от своих слов про Путина
- Полиция Мексики опровергла стрельбу в аэропорту Канкуна
- Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии
- Байден прокомментировал возможное применение РФ химоружия
- В аэропорту Канкуна началась паника из-за звуков стрельбы
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 480 млн
- Минцифры рекомендовало операторам ограничить безлимитные тарифы
- Вучич предложил проведение российско-украинских переговоров в Сербии
- Минобороны РФ объявило о сбитом под Мариуполем Ми-8, летевшим за командирами «Азова»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru