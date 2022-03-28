В Ассоциации российских банков рассказали, как сделать рубль мировой валютой

Фиксированный курс рубля позволит перевести расчеты за газ в отечественную валюту, заявил заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН.

«Дело в том, что невозможно торговать за рубли тем же газом, если мы не зафиксируем курс рубля, как это раньше делал Советский Союз. Плавающий курс не позволяет нам торговать. Если мы создадим фиксированный курс, вся структура экономики будет претерпевать существенные изменения», - отметил он.

В свою очередь, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН пояснил, почему фиксированный курс не должен быть приоритетной задачей.