Президент АРБ заявил о проблемах банковской системы

«Даже когда предпосылок нет, все равно почему-то происходит уход банков. Находились благовидные предлоги, они в чем-то имели под собой основу – очищение от тех, кто занимался не очень добросовестной деятельностью, но под этим предлогом, в том числе, уводились банки небольшого масштаба, потому что они очень сильно кого-то раздражали – особенно крупных игроков. Под этим предлогом много было добросовестных игроков уведено с рынка. Сегодня ситуация усложняется, это касается не только небольших игроков, это касается вообще целостности системы и ее сохранности, потому что, когда банки вынуждены привлекать под 21% вклады, а при этом клиенты будут платить им по кредитам, которые они взяли под 10-12%, то никакой банк не выдержит такой экономики», - отметил он.

Спецоперация на Украине только начинает сказываться на экономической ситуации в России, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в пресс-центре НСН.

