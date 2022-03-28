Президент АРБ заявил о проблемах банковской системы
Гарегин Тосунян отметил, что проблемы банков связаны с разрывом в процентах по вкладам и кредитам.
Сегодня целостность банковской системы находится под угрозой, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
«Даже когда предпосылок нет, все равно почему-то происходит уход банков. Находились благовидные предлоги, они в чем-то имели под собой основу – очищение от тех, кто занимался не очень добросовестной деятельностью, но под этим предлогом, в том числе, уводились банки небольшого масштаба, потому что они очень сильно кого-то раздражали – особенно крупных игроков. Под этим предлогом много было добросовестных игроков уведено с рынка. Сегодня ситуация усложняется, это касается не только небольших игроков, это касается вообще целостности системы и ее сохранности, потому что, когда банки вынуждены привлекать под 21% вклады, а при этом клиенты будут платить им по кредитам, которые они взяли под 10-12%, то никакой банк не выдержит такой экономики», - отметил он.
Спецоперация на Украине только начинает сказываться на экономической ситуации в России, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в пресс-центре НСН.
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