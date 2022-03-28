«Вынужденный выбор»: Экс-глава ЦБ назвал два пути развития экономики РФ

Сергей Дубинин отметил, что придется сделать выбор между рыночной моделью и нерыночными механизмами. 

На сегодняшний день экономическая модель России зависит от продолжительности спецоперации на Украине, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в пресс-центре НСН.

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«Известно, что порядка 300 миллиардов долларов из состава золотовалютных резервов заморожены. То, что находится до сих пор в распоряжении ЦБ, это золотой запас – металлическое золото в хранилищах, а также финансовые инструменты – на то, что может торговаться. Можно сказать о том, что из 500 с лишним миллиардов осталась половина в распоряжении банка России. Здесь вопрос в том, как дальше использовать. Если будет необходимость перевода в какую-то валюту, то как это делать, чтобы опять не попасть под тот же самый арест? Главный вопрос в том, чтобы функционировали рыночные механизмы, либо надо перестраиваться на нерыночные механизмы для того, чтобы продолжать спецоперацию. Вот куда мы сейчас будем двигаться – остается открытым вопрос. Это выбор, скорее, вынужденный. Если будет продолжительное время спецоперации, еще до конца года – это одна ситуация, все будет под это подстраиваться. Если удастся относительно быстро завершить, будет другая перспектива», - объяснил он.

Мировая экономическая ситуация с санкциями и ограничениями заставляет Россию изменить экономическую модель, заявил ранее заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
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