Экс-глава ЦБ: Слабый рубль был выгоден российским экспортерам
Сергей Дубинин отметил, что укрепление рубля приведет к потери значительных рублевых доходов при экспорте.
Ослабленный рубль приносил бюджету России дополнительные доходы из-за экспортных сделок, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в пресс-центре НСН.
«Сразу после введения санкций возник вопрос – как будут вестись расчеты. Когда поставлен вопрос о переводе на рубли, то необходимо для западных банков открыть рублевые корреспондентские счета в России. Нужно определиться, как Банк России будет это осуществлять. Либо западная сторона упрется и скажет, что с Банком России работать не будет. Другая сторона вопроса – как будет определяться западная сторона при покупке, они собираются создать картель потребителей. Против российского продавца, скорее всего, будет единый покупатель. Возникает много вопросов – какой будет курс, как он будет определяться. Если будет чисто рыночная основа, то поднимется курс рубля, что невыгодно для российских экспортеров и бюджета, если продолжать работать в рамках бюджетного правила. Рубль ослаблялся не то чтобы сознательно, но это приносило рублевые доходы», - объяснил он "Радиоточке НСН".
Экономическая война развязывается на уровне мирового сообщества, страдает не только Россия, заявил ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
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