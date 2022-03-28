Экс-глава ЦБ предрек России эскалацию событий в экономике

Сергей Дубинин отметил, что сейчас страна находится в самом разгаре экономического кризиса. 

Спецоперация на Украине только начинает сказываться на экономической ситуации в России, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в пресс-центре НСН.

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«Экономика под санкциями – это одна экономика, экономика под санкциями, когда ведется военная операция – это другая экономика. Вопрос еще в сроках, сейчас очень трудно в разгар кризисного развития событий говорить о каких-то экономических итогах. Видимо, мы только еще в процессе эскалации событий в экономике», - отметил он.

Глава Минфина России Антон Силуанов 13 марта заявил, что западные страны заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ. По его словам, это примерно половина резервов, которые были у страны. Также Силуанов подчеркнул, что часть золотовалютных резервов находится в китайских юанях, а страны Запада сейчас давят на Китай, чтобы ограничить торговлю с Россией.


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ФОТО: Gerd Altmann//Pixabay
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