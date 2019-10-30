30.10.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится круглый стол на тему: «Вторая жизнь: как в России работает рынок товаров из вторсырья»

В России могут ввести приём пластика в магазинах. Об этом сообщил Минпромторг 28 октября 2019 года. Сегодня специалисты уже занимаются составлением списков тех видов тары, которые пригодны для переработки и повторного использования. Сам эксперимент может быть запущен уже в следующем году. Также Минтранс выступил с инициативой установить на станциях метро в российских городах специальные фандоматы, с помощью которых можно будет пополнить транспортную карту, сдав пластиковые бутылки или алюминиевые банки. Подобная система эффективно работает в некоторых странах Азии. Российские регионы до конца года должны перейти на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Одна из целей реформы – сократить объёмы отходов, вывозимых на полигоны, за счет создания инфраструктуры для переработки и повторного использования некоторых видов сырья. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология".

Какие отходы можно переработать и получить вторсырье?

Где в России существует инфраструктура для получения вторсырья?

Как Национальный проект «Экология» помогает увеличить долю переработки и повторного использования сырья? Почему это необходимо делать?

На какое сырье самый большой спрос?

Какие товары производят из вторсырья на Западе, в России?

Как малый и средний бизнес России подключается к мировому тренду на использование вторсырья?

На эти и многие другие вопросы ответят участники круглого стола:

Директор департамента маркетинга объединения предприятий «Европласт» Наталья Селезнева;

Основатель Фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева;

Руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Антюшина;

Проект «Дадим упаковке вторую жизнь!» Екатерина Матюшенко.

Круглый стол состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало круглого стола в 12:00



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