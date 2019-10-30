Золото под ногами. Как раздельный сбор мусора открыл новую эру в экономике

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит круглый стол на тему: «Вторая жизнь: как в России работает рынок товаров из вторсырья».

Ранее Минпромторг сообщил, что в России могут ввести приём пластика в магазинах. Сегодня специалисты уже занимаются составлением списков тех видов тары, которые пригодны для переработки и повторного использования. Сам эксперимент может быть запущен уже в следующем году. Также Минтранс выступил с инициативой установить на станциях метро в российских городах специальные фандоматы, с помощью которых можно будет пополнить транспортную карту, сдав пластиковые бутылки или алюминиевые банки. Российские регионы до конца года должны перейти на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Одна из целей реформы – сократить объёмы отходов, вывозимых на полигоны, за счет создания инфраструктуры для переработки и повторного использования некоторых видов сырья. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта «Экология».

Директор департамента маркетинга объединения предприятий «Европласт» Наталья Селезнева в эфире НСН рассказала том, как перерабатываемая упаковка может повлиять на экологию.

«Данная упаковка зеленая, потому что ее можно собрать, переработать и снова использовать. Это принцип циркулярной экономики. Начинается новая промышленная эра, когда уже просто потребление “купил, использовал и выбросил” не работает. Мы не можем жить так дальше, как мир. В данной истории мне очень приятна инициатива Минприроды по вопросу стимулирования сбора через конечного потребителя. Мы с вами должны быть экономически заинтересованы в том, чтобы ее потом сдать. Этот момент не должен быть упущен ни на какой стадии. Если государство будет возвращать залоговую стоимость ПЭТ-упаковки при возврате, то он будет собран. И не только он. На самом деле, это золото, которое валяется у нас под ногами», - рассказал она.

Ранее в пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция по теме «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году?». Как рассказал заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин, и сортировщики, и региональные операторы по вывозу мусора сейчас демотивированны обновлять технологии из-за многочисленных проблем с тарифами.



