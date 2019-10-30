В России стартует новая эра переработки отходов
В рамках круглого стола в пресс-центре НСН эксперты рассказали, как Россия вступает в эпоху ответственного потребления.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялся круглый стол на тему: «Вторая жизнь: как в России работает рынок товаров из вторсырья».
Напомним, ранее Минпромторг сообщил, что в России могут ввести приём пластика в магазинах. Сегодня специалисты уже занимаются составлением списков тех видов тары, которые пригодны для переработки и повторного использования. Сам эксперимент может быть запущен уже в следующем году.
Также Минтранс выступил с инициативой установить на станциях метро в российских городах специальные фандоматы, с помощью которых можно будет пополнить транспортную карту, сдав пластиковые бутылки или алюминиевые банки. Подобная система эффективно работает в некоторых странах Азии.
Директор департамента маркетинга объединения предприятий «Европласт» Наталья Селезнева в эфире НСН рассказала том, как перерабатываемая упаковка может повлиять на экологию.
«Начинается новая промышленная эра, когда уже просто потребление “купил, использовал и выбросил” не работает. Мы не можем жить так дальше, как мир. В данной истории мне очень приятна инициатива Минприроды по вопросу стимулирования сбора через конечного потребителя. Мы с вами должны быть экономически заинтересованы в том, чтобы ее потом сдать. Этот момент не должен быть упущен ни на какой стадии. Если государство будет возвращать залоговую стоимость ПЭТ-упаковки при возврате, то он будет собран. И не только он. На самом деле, это золото, которое валяется у нас под ногами», - рассказал она.
В свою очередь, руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Антюшина рассказала о самых перерабатываемых на сегодняшний день видах упаковки.
«Сейчас, действительно, очень многое зависит от технологии, которые представлены в каждой конкретной стране. У нас пока есть флаконы только из ПЭТ. Это номер один. Мы тестируем, на самом деле, сейчас еще возможность перерабатывать также полиэтилен низкого давления. У нас уже в других страх уже даже есть упаковки из стопроцентно переработанного полиэтилена низкого давления. В перспективе мы можем использовать хотя бы частично эту фракцию для производства бутылок, например, в нашей бытовой химии», - рассказала она.
Антюшина также рассказала о фандоматах, с помощью которых граждане могут сдать использованный пластик на переработку.
«Мы собираем через фандоматы в сетях “Магнит”, ”Перекресток” и ”Карусель” пластик, который уже был в употреблении и как раз там мы указываем на цифровых экранах этих фандоматов, какие виды пластика нам потенциально подходят. Потребитель получает скидку 10% за каждую сданную бутылку. В перспективе мы прорабатываем несколько механизмов поощрения сдачи этой бутылки. Это может быть даже, например, передача определенной суммы на благотворительность. Я думаю, что если расширить этот некий механизм поощрения, возможно, в будущем это подстегнет потребителей сдавать бутылки чаще», - объяснила она.
При этом далеко не все товары можно переработать так просто. Основатель проекта «Дадим упаковке вторую жизнь» (ProEcoPen) Илья Цигельницкий рассказал о ключевых трудностях при переработке многокомпонентных видов отходов.
«Если рассматривать проблему переработки, то сложнее всего перерабатываются многокомпонентные фракции. Потому что чистый материал, грубо говоря, в одном виде, с ним понятно, что делать. Когда у вас идет смесь – это сложно. Если вы возьмете в руки зубную щетку, то увидите, что там четыре фракции, как минимум. Ее никто не перерабатывает и не хочет. Потому что для крупного индустриального бизнеса это не технологично, для мелких – это вызов», - объяснил он.
С начала 2020 года в Москве и Подмосковье будет введена двухпоточная система сбора мусора. Принципы её работы разъяснила в рамках круглого стола НСН пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина.
«18 июня было принято постановление правительства Москвы как раз о переходе на общегородской раздельный сбор. Именно с той даты мы активно начали подготовку инфраструктуры. Была поставлена задача, чтобы каждая контейнерная площадка была оборудована именно по двухпоточной системе, которая удобна. Если сравнивать ее с мультифракционными системами, которые действуют на Западе, она достаточно разумна. Потому что сортировать пластик, стекло, бумагу нужно дополнительно для ее отправки переработчику. 25 фракций мы выделим из того, что вы соберете вместе в один пакет и отнесете в правильный контейнер с синей маркировкой. То есть синий цвет для Москвы и Подмосковья – цвет раздельного сбора», - объяснила она.
Бачина также рассказала подробнее о цели национального проекта «Экология» и назвала ключевые факторы, которые позволят обеспечить его работу.
«Национальный проект определяет достаточно амбициозные целевые показатели. Говорить о том, как они будут достигнуты, говорить можно, наверное, много. Здесь самую главную проблему, которую мы видим, и задачу – это информирование людей. Потому что можно много говорить о развитии отрасти, можно говорить о значении переработки и очень важных других составляющих, но все-таки, система эта начнется с человека, который примет решение сортировать отходы дома и воспользуется правильным контейнером. Все это получит старт как раз с домашней сортировки. Как раз этому нужно уделять очень большое внимание, чтобы именно человек осознанно стал стартом как раз этой системы», - объяснила она.
Напомним, российские регионы до конца года должны перейти на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Одна из целей реформы – сократить объёмы отходов, вывозимых на полигоны, за счет создания инфраструктуры для переработки и повторного использования некоторых видов сырья. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта «Экология».
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