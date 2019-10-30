В России стартует новая эра переработки отходов

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялся круглый стол на тему: «Вторая жизнь: как в России работает рынок товаров из вторсырья».

Напомним, ранее Минпромторг сообщил, что в России могут ввести приём пластика в магазинах. Сегодня специалисты уже занимаются составлением списков тех видов тары, которые пригодны для переработки и повторного использования. Сам эксперимент может быть запущен уже в следующем году.

Также Минтранс выступил с инициативой установить на станциях метро в российских городах специальные фандоматы, с помощью которых можно будет пополнить транспортную карту, сдав пластиковые бутылки или алюминиевые банки. Подобная система эффективно работает в некоторых странах Азии.

Директор департамента маркетинга объединения предприятий «Европласт» Наталья Селезнева в эфире НСН рассказала том, как перерабатываемая упаковка может повлиять на экологию.

«Начинается новая промышленная эра, когда уже просто потребление “купил, использовал и выбросил” не работает. Мы не можем жить так дальше, как мир. В данной истории мне очень приятна инициатива Минприроды по вопросу стимулирования сбора через конечного потребителя. Мы с вами должны быть экономически заинтересованы в том, чтобы ее потом сдать. Этот момент не должен быть упущен ни на какой стадии. Если государство будет возвращать залоговую стоимость ПЭТ-упаковки при возврате, то он будет собран. И не только он. На самом деле, это золото, которое валяется у нас под ногами», - рассказал она.

В свою очередь, руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Антюшина рассказала о самых перерабатываемых на сегодняшний день видах упаковки.

«Сейчас, действительно, очень многое зависит от технологии, которые представлены в каждой конкретной стране. У нас пока есть флаконы только из ПЭТ. Это номер один. Мы тестируем, на самом деле, сейчас еще возможность перерабатывать также полиэтилен низкого давления. У нас уже в других страх уже даже есть упаковки из стопроцентно переработанного полиэтилена низкого давления. В перспективе мы можем использовать хотя бы частично эту фракцию для производства бутылок, например, в нашей бытовой химии», - рассказала она.

Антюшина также рассказала о фандоматах, с помощью которых граждане могут сдать использованный пластик на переработку.

«Мы собираем через фандоматы в сетях “Магнит”, ”Перекресток” и ”Карусель” пластик, который уже был в употреблении и как раз там мы указываем на цифровых экранах этих фандоматов, какие виды пластика нам потенциально подходят. Потребитель получает скидку 10% за каждую сданную бутылку. В перспективе мы прорабатываем несколько механизмов поощрения сдачи этой бутылки. Это может быть даже, например, передача определенной суммы на благотворительность. Я думаю, что если расширить этот некий механизм поощрения, возможно, в будущем это подстегнет потребителей сдавать бутылки чаще», - объяснила она.

При этом далеко не все товары можно переработать так просто. Основатель проекта «Дадим упаковке вторую жизнь» (ProEcoPen) Илья Цигельницкий рассказал о ключевых трудностях при переработке многокомпонентных видов отходов.



«Если рассматривать проблему переработки, то сложнее всего перерабатываются многокомпонентные фракции. Потому что чистый материал, грубо говоря, в одном виде, с ним понятно, что делать. Когда у вас идет смесь – это сложно. Если вы возьмете в руки зубную щетку, то увидите, что там четыре фракции, как минимум. Ее никто не перерабатывает и не хочет. Потому что для крупного индустриального бизнеса это не технологично, для мелких – это вызов», - объяснил он.