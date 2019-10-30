Сдачу пластиковых бутылок оценят скидкой

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начался круглый стол на тему: «Вторая жизнь: как в России работает рынок товаров из вторсырья».

Ранее Минпромторг сообщил, что в России могут ввести приём пластика в магазинах. Сегодня специалисты уже занимаются составлением списков тех видов тары, которые пригодны для переработки и повторного использования. Сам эксперимент может быть запущен уже в следующем году. Также Минтранс выступил с инициативой установить на станциях метро в российских городах специальные фандоматы, с помощью которых можно будет пополнить транспортную карту, сдав пластиковые бутылки или алюминиевые банки. Российские регионы до конца года должны перейти на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Одна из целей реформы – сократить объёмы отходов, вывозимых на полигоны, за счет создания инфраструктуры для переработки и повторного использования некоторых видов сырья. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта «Экология».

Руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Антюшина рассказала в беседе с НСН о фандоматах, с помощью которых граждане могут сдать использованный пластик на переработку.

«Мы собираем через фандоматы в сетях “Магнит”, ”Перекресток” и ”Карусель” пластик, который уже был в употреблении и как раз там мы указываем на цифровых экранах этих фандоматов, какие виды пластика нам потенциально подходят. Потребитель получает скидку 10% за каждую сданную бутылку. В перспективе мы прорабатываем несколько механизмов поощрения сдачи этой бутылки. Это может быть даже, например, передача определенной суммы на благотворительность. Я думаю, что если расширить этот некий механизм поощрения, возможно, в будущем это подстегнет потребителей сдавать бутылки чаще», - объяснила она.

Ранее руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Антюшина рассказала в беседе с НСН о самых перерабатываемых на сегодняшний день видах упаковки. Кроме того, она объяснила, на что обратить внимание при выборе товара в пластиковой таре в магазине.



