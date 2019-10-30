Цвет разделения синий. Москвичей ждут изменения в сборе мусора в 2020 году

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялся круглый стол на тему: «Вторая жизнь: как в России работает рынок товаров из вторсырья».

Незадолго до этого Минпромторг сообщил, что в России могут ввести приём пластика в магазинах. Сегодня специалисты уже занимаются составлением списков тех видов тары, которые пригодны для переработки и повторного использования. Сам эксперимент может быть запущен уже в следующем году. Также Минтранс выступил с инициативой установить на станциях метро в российских городах специальные фандоматы, с помощью которых можно будет пополнить транспортную карту, сдав пластиковые бутылки или алюминиевые банки. Российские регионы до конца года должны перейти на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Одна из целей реформы – сократить объёмы отходов, вывозимых на полигоны, за счет создания инфраструктуры для переработки и повторного использования некоторых видов сырья. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта «Экология».

Пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина в беседе с НСН рассказала о том, как будет работать двухпоточная система сбора мусора в Москве и Подмосковье с начала будущего года.

«18 июня было принято постановление правительства Москвы как раз о переходе на общегородской раздельный сбор. Именно с той даты мы активно начали подготовку инфраструктуры. Была поставлена задача, чтобы каждая контейнерная площадка была оборудована именно по двухпоточной системе, которая удобна. Если сравнивать ее с мультифракционными системами, которые действуют на Западе, она достаточно разумна. Потому что сортировать пластик, стекло, бумагу нужно дополнительно для ее отправки переработчику. 25 фракций мы выделим из того, что вы соберете вместе в один пакет и отнесете в правильный контейнер с синей маркировкой. То есть синий цвет для Москвы и Подмосковья – цвет раздельного сбора», - объяснила она.

Ранее руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Антюшина рассказала в беседе с НСН о фандоматах, с помощью которых граждане могут сдать использованный пластик на переработку.

