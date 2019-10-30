Нацпроект «Экология» начинается с человека

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялся круглый стол на тему: «Вторая жизнь: как в России работает рынок товаров из вторсырья».

Незадолго до этого Минпромторг сообщил, что в России могут ввести приём пластика в магазинах. Сегодня специалисты уже занимаются составлением списков тех видов тары, которые пригодны для переработки и повторного использования. Сам эксперимент может быть запущен уже в следующем году. Также Минтранс выступил с инициативой установить на станциях метро в российских городах специальные фандоматы, с помощью которых можно будет пополнить транспортную карту, сдав пластиковые бутылки или алюминиевые банки. Российские регионы до конца года должны перейти на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Одна из целей реформы – сократить объёмы отходов, вывозимых на полигоны, за счет создания инфраструктуры для переработки и повторного использования некоторых видов сырья. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта «Экология».

Пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина в беседе с НСН рассказала подробнее о цели национального проекта «Экология» и назвала ключевые факторы, которые позволят обеспечить его работу.

«Национальный проект определяет достаточно амбициозные целевые показатели. Говорить о том, как они будут достигнуты, говорить можно, наверное, много. Здесь самую главную проблему, которую мы видим, и задачу – это информирование людей. Потому что можно много говорить о развитии отрасти, можно говорить о значении переработки и очень важных других составляющих, но все-таки, система эта начнется с человека, который примет решение сортировать отходы дома и воспользуется правильным контейнером. Все это получит старт как раз с домашней сортировки. Как раз этому нужно уделять очень большое внимание, чтобы именно человек осознанно стал стартом как раз этой системы», - объяснила она.

Ранее Оксана Бачина в беседе с НСН рассказала о том, как будет работать двухпоточная система сбора мусора в Москве и Подмосковье с начала будущего года.

