Россиянам посоветовали внимательно изучать упаковку товаров

Ранее Минпромторг сообщил, что в России могут ввести приём пластика в магазинах. Сегодня специалисты уже занимаются составлением списков тех видов тары, которые пригодны для переработки и повторного использования. Сам эксперимент может быть запущен уже в следующем году. Также Минтранс выступил с инициативой установить на станциях метро в российских городах специальные фандоматы, с помощью которых можно будет пополнить транспортную карту, сдав пластиковые бутылки или алюминиевые банки. Российские регионы до конца года должны перейти на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Одна из целей реформы – сократить объёмы отходов, вывозимых на полигоны, за счет создания инфраструктуры для переработки и повторного использования некоторых видов сырья. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта «Экология».

Руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Антюшина рассказала в беседе с НСН о самых перерабатываемых на сегодняшний день видах упаковки.

«Сейчас, действительно, очень многое зависит от технологии, которые представлены в каждой конктретной стране. У нас пока есть флаконы только из ПЭТ. Это номер один. Мы тестируем, на самом деле, сейчас еще возможность перерабатывать также полиэтилен низкого давления. У нас уже в других страх уже даже есть упаковки из стопроцентно переработанного полиэтилена низкого давления. В перспективе мы можем использовать хотя бы частично эту фракцию для производства бутылок, например, в нашей бытовой химии», - рассказала она.

Кроме того, Антюшина рассказала, на что обратить внимание при выборе товара в пластиковой таре в магазине.

«Здесь есть несколько составляющих. В первую очередь есть обязанность либо производителя упаковки или готового товара информировать потребителя о том, какой вид пластика он приобрел. Есть технический регламент Таможенного союза о безопасности упаковки и вот согласно положениям этого техрегламента, должны указывать код материала на упаковке. Это будет либо номер один, либо номер два, либо номер пять»

Ранее пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина в беседе с НСН рассказала, сколько вторсырья поддается переработке и какие фракции являются самыми проблемными.

