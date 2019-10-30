Зубная щетка не по зубам. В чем сложность переработки мусора в России

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялся круглый стол на тему: «Вторая жизнь: как в России работает рынок товаров из вторсырья».

Незадолго до этого Минпромторг сообщил, что в России могут ввести приём пластика в магазинах. Сегодня специалисты уже занимаются составлением списков тех видов тары, которые пригодны для переработки и повторного использования. Сам эксперимент может быть запущен уже в следующем году. Также Минтранс выступил с инициативой установить на станциях метро в российских городах специальные фандоматы, с помощью которых можно будет пополнить транспортную карту, сдав пластиковые бутылки или алюминиевые банки. Российские регионы до конца года должны перейти на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Одна из целей реформы – сократить объёмы отходов, вывозимых на полигоны, за счет создания инфраструктуры для переработки и повторного использования некоторых видов сырья. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта «Экология».

Основатель проекта «Дадим упаковке вторую жизнь» (ProEcoPen) Илья Цигельницкий в беседе с НСН рассказал о ключевых трудностях при переработке многокомпонентных видов отходов.

«Если рассматривать проблему переработки, то сложнее всего перерабатываются многокомпонентные фракции. Потому что чистый материал, грубо говоря, в одном виде, с ним понятно, что делать. Когда у вас идет смесь – это сложно. Если вы возьмете в руки зубную щетку, то увидите, что там четыре фракции, как минимум. Ее никто не перерабатывает и не хочет. Потому что для крупного индустриального бизнеса это не технологично, для мелких – это вызов», - объяснил он.

Ранее лидер общественного экологического движения «Альянс Зеленых» Александр Закондырин на пресс-конференции в пресс-центре НСН «Реформа обращения с отходами: Что станет с тарифами на уборку мусора в 2020 году» заявил, что новую систему обращения с отходами придётся оплатить россиянам. Он также отметил, что проще всего в России запустить двухконтейнерную систему по переработке отходов.



