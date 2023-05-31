1.06.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «Вспышки птичьего гриппа. Стоит ли опасаться?»

25 мая в Ярославской области из-за вспышки инфекции на птицефабрике было сожжено 70 тысяч зараженных кур. Департамент ветеринарии сообщил, что в дальнейшем предприятие должно уничтожить всё поголовье – около 800 тысяч птиц. В Москве Сергеем Собяниным уже объявлен карантин из-за птичьего гриппа в нескольких районах столицы. По мнению заслуженного врача России Геннадия Онищенко, эти меры несут формальный характер и призваны минимизировать возможность перехода инфекции на человеческую популяцию. По заявлению ВОЗ, в апреле на юге Китая была зафиксирована первая смерть человека от птичьего гриппа штамма H3N8. Готовиться ли к новой пандемии?

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Возможна ли пандемия птичьего гриппа?

Может ли человек заразиться птичьим гриппом?

Как распространяется инфекция?

Какие симптомы вируса могут проявиться у человека?

Каков процент летального исхода?

Какие необходимо соблюдать меры профилактики птичьего гриппа?

Зачем введен карантин?

Какие еще нужно принять ограничительные меры?

Кто находится в группе риска заболевания птичьим гриппом?

Как инфекция скажется на работе птицефабрик?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



