«Дорогостоящая мера»: Онищенко назвал методы борьбы с птичьим гриппом
Заслуженный врач России отметил, что человек может съесть зараженное животное, поэтому всех птиц на ферме в случае обнаружения вируса забивают.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что в случае попадания гриппа на какое-то производство всех птиц забивают, чтобы минимизировать риски.
«По данным Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) за 2022 год по всем континентам, все штаммы гриппа встречались в животном мире. Если такой грипп попадет на какую-то ферму, где идет огромное производство, то всю птицу там нужно забивать. Для человека она, конечно, не опасна, человек может ее сварить и съесть… Но мы птицу забиваем, создавая трудности для того, чтобы те штаммы, которые еще не перешли на человеческую популяцию, имели меньше возможностей для этого. Это как раз та мера дорогостоящая, которая минимизирует риски», - рассказал он.
25 мая в Ярославской области из-за вспышки инфекции на птицефабрике было сожжено 70 тысяч зараженных кур. Департамент ветеринарии сообщил, что в дальнейшем предприятие должно уничтожить всё поголовье – около 800 тысяч птиц. В Москве Сергеем Собяниным уже объявлен карантин из-за птичьего гриппа в нескольких районах столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru