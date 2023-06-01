«Влияет на деторождение!»: Онищенко заявил, что женщины курят больше мужчин
Заслуженный врач России отметил, что у курящих женщин рождаются дети, которые более подвержены серьезным заболеваниям.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, то сегодня зачастую женщины курят больше, чем мужчины, что негативно сказывается на деторождении.
«Самое страшное, что курят и женщины. У нас начинают курить молодые девушки, и в крупных городах у нас, по-моему, среди девушек даже больше курят, чем среди мужчин. Это пресловутое гендерное равенство: «А чем я хуже, я такая же!» Выливается это в то, что больше женщин курит, чем мужчин. У женщин курение влияет на деторождение. У курящих женщин рождаются маловесные дети, рождаются дети, которые более подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой, дыхательной системы, у них чаще развиваются аллергические заболевания. Дети, рожденные от курящих матерей, отстают в развитии - в умственном и физическом. Это очень серьезная проблема!», - посетовал он.
Ранее нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун в интервью НСН рассказал, что в России борьба с табакокурением идет лучше, чем в других странах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдогана официально признали победителем президентских выборов в Турции
- Бойцовская собака напала на 10-летнего мальчика на пляже под Нижним Тагилом
- Автобус с жителями Шебекино при эвакуации попал под обстрел ВСУ
- ФСБ вскрыла операцию США с вирусом на мобильных устройствах Apple
- Зеленский заявил о готовности Украины стать членом НАТО
- Песков сообщил о докладах Путину по ситуации в Шебекине
- Генсек НАТО после ударов по России заявил, что Украина имеет право защищаться
- Льготники РФ смогут оформить виртуальную соцкарту для проезда
- Рогов сообщил об активизации артиллерии и авиации ВСУ в Запорожской области
- Панфилов остается в тяжелом состоянии в реанимации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru