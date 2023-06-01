«Влияет на деторождение!»: Онищенко заявил, что женщины курят больше мужчин

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, то сегодня зачастую женщины курят больше, чем мужчины, что негативно сказывается на деторождении.

«Самое страшное, что курят и женщины. У нас начинают курить молодые девушки, и в крупных городах у нас, по-моему, среди девушек даже больше курят, чем среди мужчин. Это пресловутое гендерное равенство: «А чем я хуже, я такая же!» Выливается это в то, что больше женщин курит, чем мужчин. У женщин курение влияет на деторождение. У курящих женщин рождаются маловесные дети, рождаются дети, которые более подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой, дыхательной системы, у них чаще развиваются аллергические заболевания. Дети, рожденные от курящих матерей, отстают в развитии - в умственном и физическом. Это очень серьезная проблема!», - посетовал он.

Ранее нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун в интервью НСН рассказал, что в России борьба с табакокурением идет лучше, чем в других странах.

