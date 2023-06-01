Онищенко назвал «пандемию курения» опаснее коронавируса
Академик РАН заявил, что табак ежегодно забирает восемь миллионов жизней.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что курение опаснее коронавируса, табак ежегодно забирает 8 миллионов жизней.
«Вчера, 31 мая, был Всемирный день борьбы с табаком. 8 миллионов жизней в год забирает табак! А ведь за три с половиной года от коронавируса умерло около 7 млн человек. А тут каждый год 8 миллионов жизней! Можно сказать – ну, курит человек и курит, сам себя травит, его личное дело. Но это не так: умирают и пассивные курильщики, у которых, например, курят в семье, или сосед курит на лестничной клетке. Пассивных курильщиков умирает еще один миллион человек в год! Это опаснее, чем коронавирус», - сказал он.
Ранее нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун в интервью НСН рассказал, что в России борьба с табакокурением идет лучше, чем в других странах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru