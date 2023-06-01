«Катастрофы нет»: Онищенко заявил, что принимаются все меры для сдерживания птичьего гриппа
Заслуженный врач России отметил, что необходимо соблюдать осторожность, так как природные штаммы гриппа предпринимают попытки зайти на человеческую популяцию.
Со стороны врачей и ветеринарных работников принимаются все меры, чтобы штаммы гриппа не переносились на человеческую популяцию, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Сегодня наблюдается естественный процесс попыток тех штаммов гриппа, которые есть сегодня в природе, зайти на человеческую популяцию. Поэтому все меры со стороны ветеринарных работников – мониторинг, уничтожение поголовья – они принимаются. Со стороны медицинской за этим тоже ведется наблюдение. И сегодня нет никаких оснований говорить, что наступила катастрофа. Но это не значит, что мы не должны быть осторожны. Вот пример в Москве – вирус нашли у умершей чайки. Чайки у нас обитают на помойках, куда сбрасываются органические отходы. Не паникуем, следим за мерами, которые принимают власти… В Москве, вероятно, карантин уже закончился – там, где была эта чайка, запрещали пользование водоёмом, просили не трогать заболевших птиц», - рассказал Онищенко.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что вспышка птичьего гриппа на одной фабрике Ярославской области наносит урон всему региону.
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