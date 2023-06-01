«Катастрофы нет»: Онищенко заявил, что принимаются все меры для сдерживания птичьего гриппа

Со стороны врачей и ветеринарных работников принимаются все меры, чтобы штаммы гриппа не переносились на человеческую популяцию, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Сегодня наблюдается естественный процесс попыток тех штаммов гриппа, которые есть сегодня в природе, зайти на человеческую популяцию. Поэтому все меры со стороны ветеринарных работников – мониторинг, уничтожение поголовья – они принимаются. Со стороны медицинской за этим тоже ведется наблюдение. И сегодня нет никаких оснований говорить, что наступила катастрофа. Но это не значит, что мы не должны быть осторожны. Вот пример в Москве – вирус нашли у умершей чайки. Чайки у нас обитают на помойках, куда сбрасываются органические отходы. Не паникуем, следим за мерами, которые принимают власти… В Москве, вероятно, карантин уже закончился – там, где была эта чайка, запрещали пользование водоёмом, просили не трогать заболевших птиц», - рассказал Онищенко.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что вспышка птичьего гриппа на одной фабрике Ярославской области наносит урон всему региону.

