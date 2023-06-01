«Урон для потребительской корзины»: Онищенко оценил вспышки птичьего гриппа в регионах

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что вспышка птичьего гриппа на одной фабрике Ярославской области наносит урон всему региону.

«В России, по данным наших ветеринаров, только за этот год зарегистрировано 44 случая, когда находили в птицах штаммы гриппов. В этом числе одна вспышка гриппа среди декоративной птицы (а это попугаи и прочие птицы, живущие дома), 36 вспышек птичьего гриппа среди дикой птицы, 6 вспышек гриппа среди домашней птицы, и одна вспышка гриппа на птицефабрике в Ярославской области, где уже утилизировали 70 тысяч кур и еще осталось поголовье в 800 тысяч, которое тоже придется утилизировать. Это большой урон и для предприятия, и для потребительской корзины Ярославской области », - отметил он.

Ранее в Тутаевском районе на территории птицефабрики «Романовская» в поселке Фоминское обнаружили высокопатогенный птичий грипп. Об этом рассказали в прокуратуре Ярославской области. Ситуацию поставил на контроль прокурор области.

