«Подняли панику!»: Онищенко заявил, что вспышки птичьего гриппа не опасны для человека

Академик РАН отметил, что ситуация должна больше волновать ветеринаров. 

Вспышки птичьего гриппа сейчас нельзя считать опасными для человека, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«По поводу птичьего гриппа… Мы на более серьезные вещи никакого внимания не обращаем, а вот когда идет более-менее понятный, слава Богу, пока еще не совсем опасный процесс. Я имею в виду регистрируемые сегодня вспышки так называемого гриппа птиц. Вирусы гриппа в естественных условиях живут в Юго-Восточной Азии, в Китае, у птиц. Иногда, как коронавирус, они преодолевают межвидовой барьер и переходят на людей. Неделю назад подняли панику в Москве… «Как не заразиться и не умереть?» Но те вирусы, которые сегодня беспокоят наших коллег ветеринаров, они для человека не опасны», - рассказал он.

25 мая в Ярославской области из-за вспышки инфекции на птицефабрике было сожжено 70 тысяч зараженных кур. Департамент ветеринарии сообщил, что в дальнейшем предприятие должно уничтожить всё поголовье – около 800 тысяч птиц. В Москве Сергеем Собяниным уже объявлен карантин из-за птичьего гриппа в нескольких районах столицы.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗдравоохранениеПтичий ГриппГеннадий Онищенко

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