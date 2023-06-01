«Подняли панику!»: Онищенко заявил, что вспышки птичьего гриппа не опасны для человека

Вспышки птичьего гриппа сейчас нельзя считать опасными для человека, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«По поводу птичьего гриппа… Мы на более серьезные вещи никакого внимания не обращаем, а вот когда идет более-менее понятный, слава Богу, пока еще не совсем опасный процесс. Я имею в виду регистрируемые сегодня вспышки так называемого гриппа птиц. Вирусы гриппа в естественных условиях живут в Юго-Восточной Азии, в Китае, у птиц. Иногда, как коронавирус, они преодолевают межвидовой барьер и переходят на людей. Неделю назад подняли панику в Москве… «Как не заразиться и не умереть?» Но те вирусы, которые сегодня беспокоят наших коллег ветеринаров, они для человека не опасны», - рассказал он.

25 мая в Ярославской области из-за вспышки инфекции на птицефабрике было сожжено 70 тысяч зараженных кур. Департамент ветеринарии сообщил, что в дальнейшем предприятие должно уничтожить всё поголовье – около 800 тысяч птиц. В Москве Сергеем Собяниным уже объявлен карантин из-за птичьего гриппа в нескольких районах столицы.

