Онищенко: Пандемия гриппа в России будет в декабре

Пандемия гриппа в России будет в декабре, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Все гриппы – «птичьи»! И если вы спросите, возможна ли пандемия гриппа, я отвечу: она у нас будет в декабре. И мы знаем, какие штаммы будут доминировать и будут опасны для людей. И в последней декаде августа мы всех позовем на прививки от тех штаммов, которые будут актуальны в следующем сезоне подъема заболеваемости с октября по март. А тот грипп, которым сейчас болеют птицы, слава Богу, не опасен. Но за ними нужно внимательно смотреть, потому что эти штаммы стремятся перейти на человеческую популяцию, как коронавирус в свое время перешел на человека», - заявил Онищенко.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что вспышка птичьего гриппа на одной фабрике Ярославской области наносит урон всему региону.

