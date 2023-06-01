Онищенко: Пандемия гриппа в России будет в декабре
Академик РАН отметил, что прививаться нужно начинать уже в конце августа.
Пандемия гриппа в России будет в декабре, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Все гриппы – «птичьи»! И если вы спросите, возможна ли пандемия гриппа, я отвечу: она у нас будет в декабре. И мы знаем, какие штаммы будут доминировать и будут опасны для людей. И в последней декаде августа мы всех позовем на прививки от тех штаммов, которые будут актуальны в следующем сезоне подъема заболеваемости с октября по март. А тот грипп, которым сейчас болеют птицы, слава Богу, не опасен. Но за ними нужно внимательно смотреть, потому что эти штаммы стремятся перейти на человеческую популяцию, как коронавирус в свое время перешел на человека», - заявил Онищенко.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что вспышка птичьего гриппа на одной фабрике Ярославской области наносит урон всему региону.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru