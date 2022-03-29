31.03.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Вслед за Шанхаем. Возможен ли новый локдаун в России?»

Пандемия коронавирусной инфекции еще не завершилась. Слишком сильные послабления ограничительных мер по борьбе с Covid-19 приводят к росту заболеваемости. Об этом завила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Одновременно с этим в китайском Шанхае введен самый масштабный локдаун за последние два года. Жители не могут покинуть свои дома, закрываются все офисы, магазины и рестораны. Это связано с ростом заражаемости населения «стелс-омикроном».

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как проявляется «стелс-омикрон» и на сколько он опасен?

Прошел ли в России пик «стелс-омикрона»?

Какова ситуация с вакцинацией и ревакцинацией?

При каких показателях возможен новый локдаун?

Возможно ли появление новых штаммов коронавируса?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный ;

; Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров;

Вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



