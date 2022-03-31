«Затухание волны»: В Госдуме оценили ситуацию с коронавирусом в России
Алексей Куринный рассказал в эфире НСН, что избежать новых волн не удается даже Китаю с его жесткой дисциплиной.
В России происходит затухание пятой волны коронавируса, о следующем всплеске заболевания еще рано говорить, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.
«В целом идет снижение заболеваемости, где-то 19-20 тысяч заболевших. Мы видим затухание вот этой так называемой пятой волны в России, прогнозировать, говорить о шестой пока рано, несмотря на наличие информации о том, что появился новый штамм. В целом общий коллективный иммунитет колеблется в зависимости от региона от 65 до 88%. Это позволяет относительно уверенно смотреть вперед, в отличие от тех азиатских стран, о которых мы сегодня будем говорить. В частности, в Китае другая политика – политика нулевой терпимости к ковиду. Избежав пятой волны, они сейчас в нее входят, несмотря на вакцинацию и жесткую дисциплину, мне кажется, им не удастся так красиво пройти, как по предыдущим волнам», - отметил он.
Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН поддержал людей, которые продолжат носить маски в общественном транспорте.
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