Ухань или США? Специалисты о «темном» происхождении COVID-19

Коронавирус начал свой путь в США, где велись специальные исследования, которые позже были переведены в Китай, заявил главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в пресс-центре НСН.

«COVID-19 начал свой путь не столько в Ухане, сколько в США – они не скрывали свои работы с коронавирусом. Есть официальная статья, где трудно понять, для чего делать хомячка германизированного, имитировать легкие человека в этом хомячке, специально натравливать вирус на легкие. Объяснения, как всегда, были гуманные, но цель вырисовывается явно противоположная, потом передали эту работу в Уханьский центр, - рассказал Никифоров.