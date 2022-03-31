Ухань или США? Специалисты о «темном» происхождении COVID-19

Профессор Владимир Никифоров отметил, что коронавирус изначально изучался в США, исследователи проводили эксперименты на прототипе легких человека. 

Коронавирус начал свой путь в США, где велись специальные исследования, которые позже были переведены в Китай, заявил главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в пресс-центре НСН.

«COVID-19 начал свой путь не столько в Ухане, сколько в США – они не скрывали свои работы с коронавирусом. Есть официальная статья, где трудно понять, для чего делать хомячка германизированного, имитировать легкие человека в этом хомячке, специально натравливать вирус на легкие. Объяснения, как всегда, были гуманные, но цель вырисовывается явно противоположная, потом передали эту работу в Уханьский центр, - рассказал Никифоров.

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В свою очередь, вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в пресс-центре НСН подчеркнул, что доказать, где именно возник коронавирус, будет очень сложно.

«Можно строить сколько угодно предположений, где возник коронавирус. Всегда можно свалить на кого-то, это такой темный вопрос, который нужно изучать, никого не обвинять пока», - добавил он.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН согласился, что прямых обвинений нет, нужно изучать ситуацию на международном уровне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАКитайКоронавирус
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