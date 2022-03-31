«Инкубатор из 1,5 млрд людей»: Вирусолог объяснил новою волну коронавируса в Китае
Петр Чумаков отметил, что при плотности населения Китая обойтись жесткими ограничениями не получится, важна эффективность вакцины.
Вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в пресс-центре НСН назвал факторы, которые привели к новому росту заболеваемости коронавирусом в Китае.
«Сейчас на Китай надо обратить внимание, потому что там все-таки 1,5 миллиарда людей, которые реально еще не переболели. Когда они начнут болеть, это будет такой инкубатор, в котором будут возникать все новые и новые варианты. К счастью, наверное, этот новый вариант будет как раз играть роль вакцины, хотя трудно так говорить. Он будет просто создавать иммунитет довольно стойкий. Эти волны мы еще увидим, ведь сейчас переболела ковидом меньшая часть населения – будут варианты вирусов, которые будут давать волны. В Китае высокая дисциплинированность, но применяемая вакцина обладает низкой эффективностью. В Китае сейчас население очень уязвимо. При такой заразности обойтись ограничениями при высокой плотности населения не получится», - отметил он.
На сегодняшний день общество все еще находится в экстремальных эпидемиологических условиях, отказываться от ревакцинации рано, заявил ранее главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в пресс-центре НСН.
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