«Не поделили кормушку»: Инфекционист о «борьбе» гриппа и коронавируса

«Что касается вируса гриппа, сейчас уже март – есть данные, что он практически вошел в ноль. В прошлом эпидемиологическом сезоне было что-то ужасающее, куда-то делся грипп. Объясняли тем, что масочный режим, разобщенность, вакцинация, поэтому грипп побежден. Я считаю, что это не совсем так, просто ковид с гриппом, прощу прощения, не поделили кормушку, то есть, наше с вами тело. Борьбу за пропитание выиграл в прошлом сезоне ковид, но грипп не побежден, он отступил, но в этом году он приходил», - рассказал Никифоров.

Вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в пресс-центре НСН ранее назвал факторы, которые привели к новому росту заболеваемости коронавирусом в Китае.