«Не поделили кормушку»: Инфекционист о «борьбе» гриппа и коронавируса

Владимир Никифоров отметил, что в прошлом эпидемиологическом сезоне победил коронавирус, но грипп никуда не ушел. 

Вирус гриппа никуда не ушел, несмотря на преобладание коронавируса в последние сезоны, заявил главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в пресс-центре НСН.

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«Что касается вируса гриппа, сейчас уже март – есть данные, что он практически вошел в ноль. В прошлом эпидемиологическом сезоне было что-то ужасающее, куда-то делся грипп. Объясняли тем, что масочный режим, разобщенность, вакцинация, поэтому грипп побежден. Я считаю, что это не совсем так, просто ковид с гриппом, прощу прощения, не поделили кормушку, то есть, наше с вами тело. Борьбу за пропитание выиграл в прошлом сезоне ковид, но грипп не побежден, он отступил, но в этом году он приходил», - рассказал Никифоров.

Вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в пресс-центре НСН ранее назвал факторы, которые привели к новому росту заболеваемости коронавирусом в Китае.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнфекцияКоронавирусГрипп
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