«Хорошие дивиденды»: Инфекционист рассказал, кому выгодно затягивание пандемии

Владимир Никифоров отметил, что фармацевтические компании обогатились на всеобщей трагедии.

Для населения пандемия является трагедией, но есть те, кому выгодно растянуть это на какое-то время, заявил главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в пресс-центре НСН.

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«Пандемия – это ужасная трагедия, но кто-то на этом и обогатился, поэтому, увы и ах. До Первой мировой войны про Америку никто не знал – была дыра дырой, потом встала на ноги, обогатившись на войне. Точно так же и с эпидемиями, не хочу никого обвинять, но фармацевтические компании получили очень хорошие дивиденды. Кто-то, возможно, заинтересован в продолжении пандемии», - отметил Никифоров.

Коронавирус начал свой путь в США, где велись специальные исследования, которые позже были переведены в Китай, заявил ранее Владимир Никифоров в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФармацевтикаПандемияКоронавирус
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