«Умирают невакцинированные»: Инфекционист призвал повторно прививаться от COVID-19

Владимир Никифоров отметил, что сейчас в российском обществе много людей, которым требуется еще одна ревакцинация. 

На сегодняшний день общество все еще находится в экстремальных эпидемиологических условиях, отказываться от ревакцинации рано, заявил главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в пресс-центре НСН.

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«Конечно, будут новые вирусы. По законам эпидемиологии и вирусологии, эти мутации не должны быть сильнее предыдущих, но заразнее – да. Я как разумный сторонник вакцинации считаю, что ее нужно продолжать. Привились первый раз «Спутником V» - это одна прививка, через шесть месяцев «Спутником Лайт» - это ревакцинация. Сейчас уже люди подходят к тому, что кому-то потребуется еще одна ревакцинация. Я считаю, что рано говорить, что она уже не нужна. Все-таки лучше перебдеть, чем недобдеть. Умирают все-таки невакцинированные. Пока мы находимся в экстремальных еще условиях», - объяснил он.

В России происходит затухание пятой волны коронавируса, о следующем всплеске заболевания еще рано говорить, заявил ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусВакцинация
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