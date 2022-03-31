«Умирают невакцинированные»: Инфекционист призвал повторно прививаться от COVID-19

«Конечно, будут новые вирусы. По законам эпидемиологии и вирусологии, эти мутации не должны быть сильнее предыдущих, но заразнее – да. Я как разумный сторонник вакцинации считаю, что ее нужно продолжать. Привились первый раз «Спутником V» - это одна прививка, через шесть месяцев «Спутником Лайт» - это ревакцинация. Сейчас уже люди подходят к тому, что кому-то потребуется еще одна ревакцинация. Я считаю, что рано говорить, что она уже не нужна. Все-таки лучше перебдеть, чем недобдеть. Умирают все-таки невакцинированные. Пока мы находимся в экстремальных еще условиях», - объяснил он.

В России происходит затухание пятой волны коронавируса, о следующем всплеске заболевания еще рано говорить, заявил ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН.

