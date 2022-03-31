«Есть слабое место»: Депутат о готовности России к новой волне коронавируса

Алексей Куринный отметил, что кадровые проблемы и прошедшая оптимизация делают первичное звено системы здравоохранения слабым местом. 

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в пресс-центре НСН рассказал о проблемах в системе здравоохранения РФ, которые влияют и на борьбу с коронавирусом.

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«Стандартные меры отработаны – опыт есть и развертывания дополнительных коек, и мобилизации персонала – он обучен. Единственное, конечно, с чем остаются большие проблемы – это с первичным звеном, первичная диагностика, назначение лечения. Это следствие не нашей неподготовленности, а следствие слабой первичной медицинской помощи в России. Это связано с кадровыми недостатками, с прошедшей оптимизацией. Это слабое место. Особенно в первое время наши поликлиники становились не столько местом лечения, сколько местом дополнительного распространения. Сейчас появился, конечно, опыт – нужно больше внимания и финансирования», - рассказал Куринный, отвечая на вопрос о готовности России к новой волне коронавируса.

Вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в пресс-центре НСН ранее назвал факторы, которые привели к новому росту заболеваемости коронавирусом в Китае.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдравоохранениеПандемияКоронавирус
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