29.10.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг адвоката Эльмана Пашаева на тему: «Вслед за Ефремовым: Кто и за что хочет посадить адвоката Пашаева?»

Экс-адвоката актёра Михаила Ефремова Эльмана Пашаева обвинили в мошенничестве с недвижимостью. По заявлениям адвоката потерпевшего предпринимателя Анзора Псунокова, дело уже было передано в УВД по ЦАО Москвы. И даже глава СКР Александр Бастрыкин призвал организовать проверку о возможных противоправных действиях Пашаева. По словам самого Псунокова, ещё в 2016 году он передал Эльману Пашаеву аванс за однокомнатную квартиру в размере 2,5 млн рублей и до настоящего времени квартира в его собственность не оформлена. Кроме того, бывший подзащитный Пашаева Михаил Ефремов заявил на него в суде о том, что тот хотел подкупить свидетелей, что также является противозаконными действиями.

В ходе брифинга Эльман Пашаев расскажет об обвинениях в свой адрес, объяснив, кто на самом деле стоит за попытками посадить его в тюрьму.

Спикер брифинга:

Экс-адвокат осуждённого актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



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