«Было согласовано»: Пашаев объяснил обвинения защитников Ефремова в свой адрес
Новая команда осужденного артиста заставляет его "поливать грязью" Пашаева, заявил он на брифинге НСН.
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал на брифинге НСН, что новые адвокаты оказывают давление на артиста.
«Когда я общался с супругой Ефремова, она сказала, что есть позиция новых адвокатов, что если меня будут грязью обливать, то Ефремову дадут условный срок. Но я ей сразу сказал: «Дай Бог, чтобы это помогло!» Я не против, готов взять удар на себя. Самое главное, чтобы я чем-то мог ему помочь. Так что все его обвинения – это не его позиция, а адвокатов», - сказал он.
Пашаев подчеркнул, что он и семья Ефремова согласовали эту позицию между собой. «То есть согласовано было, чтобы они сказали, что это якобы Пашаев его уговорил не признавать вину», - подчеркнул бывший защитник артиста.
Пашаев также заявил, что 18 сентября, в день лишения адвокатского статуса, жена Ефремова Софья Кругликова написала ему «большое спасибо».
В подтверждение своих слов юрист показал переписку в телефоне.
Ранее Ефремов выразил в суде недовольство работой Пашаева. В частности, он отметил, что неоднократно просил адвката не оскорблять представителей и родственников погибшего водителя Сергея Захарова, однако тот его не послушал. Кроме того, по словам Ефремова, Пашаев бил его ногой под столом, чтобы тот соглашался с ним.
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