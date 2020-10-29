«Было согласовано»: Пашаев объяснил обвинения защитников Ефремова в свой адрес

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал на брифинге НСН, что новые адвокаты оказывают давление на артиста.

«Когда я общался с супругой Ефремова, она сказала, что есть позиция новых адвокатов, что если меня будут грязью обливать, то Ефремову дадут условный срок. Но я ей сразу сказал: «Дай Бог, чтобы это помогло!» Я не против, готов взять удар на себя. Самое главное, чтобы я чем-то мог ему помочь. Так что все его обвинения – это не его позиция, а адвокатов», - сказал он.

Пашаев подчеркнул, что он и семья Ефремова согласовали эту позицию между собой. «То есть согласовано было, чтобы они сказали, что это якобы Пашаев его уговорил не признавать вину», - подчеркнул бывший защитник артиста.