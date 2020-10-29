Пашаев рассказал, почему его обвиняют в мошенничестве

Он отметил, что дело против него проходит под личным контролем его оппонента Александра Добровинского.

«Он выбрал самый грязный метод, чтобы прессовать меня. Псуноков Анзор и Арещенко Мария – аферисты века. Они кидали людей на большие деньги, а я их вернул», - сказал Пашаев.

Ранее Псуноков обвинил Пашаева в мошенничестве с недвижимостью. По его словам, ещё в 2016 году он передал Пашаеву аванс за однокомнатную квартиру в размере 2,5 млн рублей, до сих пор квартира в его собственность не оформлена.

