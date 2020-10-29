Пашаев рассказал, почему его обвиняют в мошенничестве

Бывший адвокат заявил в эфире НСН, что "потерпевший" был вынужден заключить сделку, чтобы спасти жену.

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал на брифинге НСН, что бизнесмена Анзора Псунокова заставляют обвинять его в мошенничестве.

«В отношении жены Псунокова расследуется уголовное дело по мошенничеству в главном управлении СК по Москве. С ним заключили сделку, что помогут его жене уйти от ответственности, а если он будет обливать грязью Пашаева», - заявил экс-адвокат.

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Он отметил, что дело против него проходит под личным контролем его оппонента Александра Добровинского.

«Он выбрал самый грязный метод, чтобы прессовать меня. Псуноков Анзор и Арещенко Мария – аферисты века. Они кидали людей на большие деньги, а я их вернул», - сказал Пашаев.

Ранее Псуноков обвинил Пашаева в мошенничестве с недвижимостью. По его словам, ещё в 2016 году он передал Пашаеву аванс за однокомнатную квартиру в размере 2,5 млн рублей, до сих пор квартира в его собственность не оформлена.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Александр ДобровинскийЭльман Пашаев
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