Пашаев рассказал, почему его обвиняют в мошенничестве
Бывший адвокат заявил в эфире НСН, что "потерпевший" был вынужден заключить сделку, чтобы спасти жену.
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал на брифинге НСН, что бизнесмена Анзора Псунокова заставляют обвинять его в мошенничестве.
«В отношении жены Псунокова расследуется уголовное дело по мошенничеству в главном управлении СК по Москве. С ним заключили сделку, что помогут его жене уйти от ответственности, а если он будет обливать грязью Пашаева», - заявил экс-адвокат.
Он отметил, что дело против него проходит под личным контролем его оппонента Александра Добровинского.
«Он выбрал самый грязный метод, чтобы прессовать меня. Псуноков Анзор и Арещенко Мария – аферисты века. Они кидали людей на большие деньги, а я их вернул», - сказал Пашаев.
Ранее Псуноков обвинил Пашаева в мошенничестве с недвижимостью. По его словам, ещё в 2016 году он передал Пашаеву аванс за однокомнатную квартиру в размере 2,5 млн рублей, до сих пор квартира в его собственность не оформлена.
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