Пашаев объяснил потерю адвокатского статуса следствием «сделки»

По словам Пашаева, ему поставили ультиматум на фоне обвинений в якобы незаконном присвоении жилья одной московской семьи. Об этой истории, которой занялись правоохранительные органы в частности, писал портал Life.ru.

«Когда Бастрыкин сказал «решать», Следственный комитет по Мещанскому району, наверное, понял как «порешать». Они перепутали просто. Когда назначали экспертизу, следователь СК по Мещанскому району – это я говорю со слов, у меня много знакомых – следователь дал поручение эксперту: «Сделай что угодно, но всё равно Пашаева надо привлечь к уголовной ответственности, дана команда сверху». Почему я адвокатский статус потерял? Это была договорённость. Когда я с ними лично встречался, разговаривал, они мне сказали: мы тебе пойдём на уступки в том случае, если ты уходишь на один год. Тогда мы тебя сажать не будем – у тебя семья, дети… Но с одним условием: ты нигде не будешь говорить, что тебе незаконно приостановили адвокатский статус. Я сказал: «Хорошо». Я согласился, чтобы отстали от моей семьи», - отметил Пашаев.

По информации СМИ, Пашаев якобы замешан в мошенничестве с трёхкомнатной квартирой семьи Кирсановых-Тарабриных, а также с одолженными ему бизнесменом Псуноковым 2,5 миллиона рублей. Проверку о возможных противоправных действиях Пашаева поручил организовать глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

