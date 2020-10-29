«Как ПТУ-шники»: Пашаев оценил работу новых адвокатов Ефремова

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал на брифинге НСН, что после него артист нанял непрофессионалов, которые сразу же нарушили закон.

«Слава Богу, у меня сегодня нет адвокатского статуса, я буду открыто говорить. После меня Ефремова пришли защищать адвокаты, словно ПТУ-шники. Как бы я себя не вел на процессе, это никаким образом не может повлиять на решение суда. Однако новые адвокаты с утра до вечера говорят: «Пашаев виноват!» Это грубейшее нарушение закона, так как адвокат не имеет правда оценивать действие других юристов», - сказал он.