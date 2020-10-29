«Как ПТУ-шники»: Пашаев оценил работу новых адвокатов Ефремова
Бывший адвокат заявил на брифинге НСН, что после него артист нанял дилетантов, которые сразу же нарушили профессиональную этику.
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал на брифинге НСН, что после него артист нанял непрофессионалов, которые сразу же нарушили закон.
«Слава Богу, у меня сегодня нет адвокатского статуса, я буду открыто говорить. После меня Ефремова пришли защищать адвокаты, словно ПТУ-шники. Как бы я себя не вел на процессе, это никаким образом не может повлиять на решение суда. Однако новые адвокаты с утра до вечера говорят: «Пашаев виноват!» Это грубейшее нарушение закона, так как адвокат не имеет правда оценивать действие других юристов», - сказал он.
Ранее Ефремов выразил в суде недовольство работой Пашаева. В частности, он отметил, что неоднократно просил адвоката не оскорблять представителей и родственников погибшего водителя Сергея Захарова, однако тот его не послушал. Кроме того, по словам Ефремова, Пашаев бил его ногой под столом, чтобы тот соглашался с ним.
Актер Михаил Ефремов в июне устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Будучи пьяным за рулем, он выехал на встречную полосу и протаранил «Газель», водитель которой спустя несколько часов умер в больнице от полученных травм. Актера приговорили к восьми годам колонии, однако позднее суд сократил срок на полгода.
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