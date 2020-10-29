«Надо у вас учиться»: Пашаев рассказал, за что уважает Добровинского

Бывший адвокат Ефремова заявил на брифинге НСН, что Добровинский всегда производил впечатление, будто "сделал" Пашаева, хотя "это не так".

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал на брифинге НСН, за что уважает своего оппонента Александра Добровинского - защитника потерпевших в деле о смертельном ДТП артиста.

«В суде я его опускал ниже плинтуса по знанию юриспруденции, он весь процесс ходил так, будто это он меня «сделал». Я ему сказал: "Мне у вас надо учиться, потому что я так не умею"», - вспомнил Пашаев.

Пашаев снова не адвокат. Уже в четвертый раз.

Актер Михаил Ефремов в июне устроил смертельное ДТП в центе Москвы. Будучи пьяным за рулем, он выехал на встречную полосу и протаранил «Газель», водитель которой спустя несколько часов умер в больнице от полученных травм. Актера приговорили к восьми годам колонии.

После отказа Ефремова от услуг Пашаева суд смягчил ему приговор, сократив срок на полгода. Вскоре Пашаева лишили статуса адвоката.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ДобровинскийЭльман Пашаев
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