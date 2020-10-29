«Надо у вас учиться»: Пашаев рассказал, за что уважает Добровинского

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал на брифинге НСН, за что уважает своего оппонента Александра Добровинского - защитника потерпевших в деле о смертельном ДТП артиста.

«В суде я его опускал ниже плинтуса по знанию юриспруденции, он весь процесс ходил так, будто это он меня «сделал». Я ему сказал: "Мне у вас надо учиться, потому что я так не умею"», - вспомнил Пашаев.