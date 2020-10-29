Пашаев пообещал выложить аудиозаписи заседаний по делу Ефремова

Пашаев также задался вопросом, чего добилась новая команда Ефремова.

«Пришли же супер-пупер адвокаты, почему смягчение приговора всего на полгода? Даже прокурор встал на мою защиту, несмотря на то, что у меня с ним были крайне напряженные отношения во время заседаний, вы это увидите», - отметил юрист.

Ранее Ефремов выразил в суде недовольство работой Пашаева. В частности, он отметил, что неоднократно просил адвоката не оскорблять представителей и родственников погибшего водителя Сергея Захарова, однако тот его не послушал. Кроме того, по словам Ефремова, Пашаев бил его ногой под столом, чтобы тот соглашался с ним.

Актер Михаил Ефремов в июне устроил смертельное ДТП в центе Москвы. Будучи пьяным за рулем, он выехал на встречную полосу и протаранил «Газель», водитель которой спустя несколько часов умер в больнице от полученных травм. Актера приговорили к восьми годам колонии, однако позднее суд смягчил приговор на полгода.

