Пашаев пообещал выложить аудиозаписи заседаний по делу Ефремова
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев на брифинге НСН пообещал выложить в открытый доступ аудиозапись всего судебного процесса.
«Это будет опубликовано в Инстаграме. Записи послужат хорошим учебником для студентов, для начинающих адвокатов, а также вы увидите, как я защищал Ефремова. Все обвинения в мой адрес – это только слова», - сказал он.
Пашаев также задался вопросом, чего добилась новая команда Ефремова.
«Пришли же супер-пупер адвокаты, почему смягчение приговора всего на полгода? Даже прокурор встал на мою защиту, несмотря на то, что у меня с ним были крайне напряженные отношения во время заседаний, вы это увидите», - отметил юрист.
Ранее Ефремов выразил в суде недовольство работой Пашаева. В частности, он отметил, что неоднократно просил адвоката не оскорблять представителей и родственников погибшего водителя Сергея Захарова, однако тот его не послушал. Кроме того, по словам Ефремова, Пашаев бил его ногой под столом, чтобы тот соглашался с ним.
Актер Михаил Ефремов в июне устроил смертельное ДТП в центе Москвы. Будучи пьяным за рулем, он выехал на встречную полосу и протаранил «Газель», водитель которой спустя несколько часов умер в больнице от полученных травм. Актера приговорили к восьми годам колонии, однако позднее суд смягчил приговор на полгода.
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