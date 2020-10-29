Пашаев назвал «подонком» старшего брата жертвы ДТП с Ефремовым

Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев на брифинге в пресс-центре НСН обвинил Валерия - старшего брата Сергея Захарова, погибшего в ДТП с джипом артиста, - в попытке скрыть факт получения 200 тысяч рублей компенсации.

«Это подонок, на всю страну говорю это! Когда я в суде предоставил документы и сказал, что мы деньги перечислили, они в суд пришли и сказали, что отказываются от получения денег. Я сказал – это же ход! После приговора они снимут деньги. Восьмого числа приговор, а 11 числа Валера – старший брат Захарова, если не ошибаюсь, идёт и снимает деньги, 200 тысяч рублей. И когда им в суде апелляционной инстанции говорили, что готовы по одному миллиону рублей платить, даже там ни Добровинский, ни представитель (не сказали – прим. НСН), что они же 200 тысяч сняли. Это не потерпевшие! Им пробы ставить некуда!» - возмутился Пашаев.

Пашаеву не удалось доказать невиновность Ефремова в смертельном ДТП. Суд приговорил актёра к восьми годам лишения свободы. Новые адвокаты артиста сумели добиться сокращения срока на полгода.

