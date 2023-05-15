16.05.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: Всероссийский конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Первые итоги.

На протяжении многих лет «НАШЕ Радио» открывает новые имена артистов для широкой аудитории, и 2023 год не исключение – радиостанция приглашает молодых авторов и исполнителей принять участие во Всероссийском музыкальном конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Начиная с 3 апреля 2023 года молодые таланты со всей России присылают свои заявки на участие, а экспертное жюри отбирают заявки участников и оценивают их творческие достижения на каждом этапе конкурса.

В ходе пресс-конференции, участники расскажут, как проходит отбор и сколько заявок уже поступило, какие музыкальные жанры преобладают, какие регионы самые активные, а также что за ценные призы ожидают победителей.

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов;

Председатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», программный директор "НАШЕго Радио» Игорь Паньков;

Член жюри конкурса, заслуженный артист России, участник групп «Машина времени» и «Воскресение», телеведущий Евгений Маргулис;

Сопредседатель жюри конкурса, лидер группы «Анимация » Константин Кулясов;

Конкурсант подавший первым заявку на участие в конкурсе, вокалист группы «Нервный тик» Александр Чабурин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



