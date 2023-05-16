«Все держится на личностях»: Лидер группы «Анимация» о продвижении молодых музыкантов

Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля и собрал уже почти 3000 заявок со всей России и стран-соседей. Его победители выступят на крупнейшем рок-фестивале страны «НАШЕСТВИЕ-2023», отправятся в гастрольный тур, попадут в ротацию «НАШЕго Радио» и получат возможность записать виниловую пластинку. Кулясов подчеркнул, что без подобных конкурсов молодым исполнителям очень трудно заявить о себе.

«Институт самопродюсирования практически невозможно создать. Все держится на личностях. Этим должен заниматься один человек, два, три. Яркий пример - продюсер Макс Фадеев. Он набирал артистов, видя в них талант, и продвигал их. Сам он тоже писал песни. Этот продукт выдавался широко на сцене», - заявил музыкант.