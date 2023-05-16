«Все держится на личностях»: Лидер группы «Анимация» о продвижении молодых музыкантов

Молодые музыканты постоянно сталкиваются с трудностями самопродюсирования, заявил лидер группы «Анимация» Константин Кулясов в пресс-центре НСН.

Член жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», лидер группы «Анимация» Константин Кулясов в пресс-центре НСН рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются молодые музыканты.

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Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля и собрал уже почти 3000 заявок со всей России и стран-соседей. Его победители выступят на крупнейшем рок-фестивале страны «НАШЕСТВИЕ-2023», отправятся в гастрольный тур, попадут в ротацию «НАШЕго Радио» и получат возможность записать виниловую пластинку. Кулясов подчеркнул, что без подобных конкурсов молодым исполнителям очень трудно заявить о себе.

«Институт самопродюсирования практически невозможно создать. Все держится на личностях. Этим должен заниматься один человек, два, три. Яркий пример - продюсер Макс Фадеев. Он набирал артистов, видя в них талант, и продвигал их. Сам он тоже писал песни. Этот продукт выдавался широко на сцене», - заявил музыкант.

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Он рассказал о собственном опыте помощи молодым артистам.

«Когда мы 10 лет назад попали на НАШЕ Радио, я взял на себя обязательство: одну-две песни из каждого альбома показывать за авторством других коллективов, доказывая, что у нас огромная страна с огромным количеством очень-очень хороших авторов», - поделился Кулясов.

Ранее Кулясов пожелал удачи участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». По его словам, победителей конкурса определят зрители и фортуна, молодые и дерзкие музыканты обязательно вырвутся вперед, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: личный архив
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