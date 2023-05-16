НАШЕ Радио впечатлилось песней «Теща в ванной» от участника конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра»

По его словам, среди заявок на конкурс встречаются очень разные и интересные названия как музыкальных коллективов, так и композиций.

«Мы в эфире ставим фрагменты молодых артистов. Буквально на днях звучала композиция «Теща в ванной». Очень трогательная, местами даже лирическая, несмотря на название», - поделился программный директор «НАШЕго Радио».



Прием заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» продлится до 15 июня включительно. Принять участие в нем может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом для не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно. Правила также не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, он может быть абсолютно любым. Рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2023» пройдет в этом году в районе деревни Митяево в Калужской области с 4 по 6 августа, напоминает «Радиоточка НСН».

