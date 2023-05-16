НАШЕ Радио впечатлилось песней «Теща в ванной» от участника конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра»
Недавно в эфире «НАШЕго Радио» звучала песня участника конкурса под названием «Теща в ванной», рассказал в пресс-центре НСН программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.
Председатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков в пресс-центре НСН рассказал о том, что в эфире радиостанции часто звучат композиции конкурсантов.
3 апреля стартовал всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Цель конкурса — помочь талантливым молодым исполнителям стать настоящими кумирами.
«Конечно, уже есть те участники, кто запал в душу. Это большая работа и трудная задача для всех членов жюри. Хорошо, что их много, мы разделим ответственность. Я не представляю, как можно выбрать полуфиналистов при таком количестве качественных заявок, качественного материала. Мы работаем над этим. Думаю, все по достоинству оценят участников конкурса, а особенно гости фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2023». Напомню, одним из подарков лучшим конкурсантам будет выступление на главном приключении года», - рассказал Паньков.
«Не ленитесь и дружите!»: В группе «Торба-на-Круче» дали совет конкурсантам «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
По его словам, среди заявок на конкурс встречаются очень разные и интересные названия как музыкальных коллективов, так и композиций.
«Мы в эфире ставим фрагменты молодых артистов. Буквально на днях звучала композиция «Теща в ванной». Очень трогательная, местами даже лирическая, несмотря на название», - поделился программный директор «НАШЕго Радио».
Прием заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» продлится до 15 июня включительно. Принять участие в нем может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом для не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно. Правила также не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, он может быть абсолютно любым. Рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2023» пройдет в этом году в районе деревни Митяево в Калужской области с 4 по 6 августа, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что «Троицу» Рублева вернули РПЦ из гуманитарных соображений
- Минздрав ЛНР рассказал о состоянии врио главы МВД Корнета
- Российская авиация уничтожила мост, по которому ВСУ перебрасывали войска в Артемовск
- С матпомощи для студентов перестанут удерживать налог
- Мавзолей Ленина открыли после профилактики
- Медведев назвал неактуальным Договор ДОВСЕ
- Российский комплекс «Кинжал» уничтожил переданный Украине ЗРК Patriot
- МИД: Россия не будет обнародовать свои данные по ДСНВ
- Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию
- Песков: Много вопросов по зерновой сделке остаются открытыми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru